Napoli - Inter, Giuntoli: "Importante tornare a giocare, vogliamo la finale"

Napoli - Inter sta per cominciare, le due squadre tornano in campo dopo il lungo stop. Ai microfoni della Rai è intervenuto il ds del Napoli Giuntoli: "Per noi è importante tornare a giocare, il calcio fa bene a noi ma soprattutto dal punto di vista sociale. Oggi vogliamo confermarci e conquistare questa finale, è un obiettivo importante che non vogliamo mancare".