Napoli, l'ag. di Osimhen sbotta: "Non è un pacco da consegnare. Basta fake news!"

Nelle ultime ore, soprattutto in Inghilterra, si sono sparse tante voci sul possibile scambio tra il Napoli e il Chelsea che vedeva come protagonisti Victor Osimhen da una parte e Romelu Lukaku dall'altra, ma per chiarire la situazione è intervenuto l'agente dell'attaccante nigeriano, che attraverso Twitter ha dichiarato: "Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!".