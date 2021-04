Napoli - Lazio, Brambati: "Gara decisiva, i biancocelesti hanno meno da perdere"

Lazio e Napoli hanno lo stesso obiettivo: conquistare il quarto posto per approdare in Champions League il prossimo anno. Al momento i partenopei sono quinti, i biancocelesti sesti e i punti di differenza sono solo due. La gara di questa sera al "Maradona" è decisiva. Di questo pensiero è anche Massimo Brambati che a TMW Radio ha detto: "Se non è decisiva, lo è quasi. Si sta arrivando alla fine e queste partite sono un dentro o fuori. La Lazio dovrà recuperare anche la partita col Torino, un passo falso potrebbe diventare decisivo, così come una vittoria. La Lazio ha fatto una grande rincorsa ed è quella che ha meno da perdere. I passi falsi delle altre hanno fatto sì che la rincorsa della Lazio si concretizzasse. Questa partita e quella con il Milan sono due partite fondamentali per la squadra di Inzaghi. Ha tutte le carte in regola per centrare la Champions. Il Napoli ha l'organico più forte insieme a Inter e Juventus, ma ha avuto tante defezioni e per Gattuso non è stato facile vivere anche la sua situazione nel club. Chi vedo meglio? Dipenderà la situazione anche dagli altri scontri diretti. E' una corsa alla Champions che raccoglie anche altre squadre. E' molto difficile dire che andrà avanti, ma le prossime due partite diranno tanto, soprattutto per la Lazio".