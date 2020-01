Napoli - Lazio, le statistiche del match: dominio totale e tanta sfortuna

Che Napoli - Lazio sia stata una partita a senso unico, era evidente già in live. Sensazione tangibile, con mano, concreta come i due legni e i gol annullati per pochi centimetri di fuorigioco. Sfortuna confermata dalle statistiche. Come riporta Lazio Page, i biancocelesti hanno tirato 17 volte contro le 8 del Napoli (12 a 4 da dentro l'area di rigore, 5 a 2 in porta). Le occasioni da gol sono state invece 10 a 3 in favore della Lazio, che ha anche crossato 22 al cospetto delle 6 del Napoli e accumulato 6 corner a 2. Il possesso palla? Ancora a favore della squadra di Inzaghi (54% a 46%), con 16'24'' minuti di possesso nella trequarti del Napoli (solo 9'26'' il dato per i partenopei). Gattuso e i suoi la spuntano solo sul piano dei duelli aerei (14 quelli vinti dal Napoli, 8 dalla Lazio) e dei disimpegni: leggasi “spazzate”, 22 a 7. Ma alla fine conta solo chi la butta dentro. Insigne è stato cinico, la Lazio no. Però che non si parlasse più di fortuna associandola ai biancocelesti, no?

