Napoli - Lazio, nervosismo tra gli allenatori dopo il fallo di Manolas: pioggia di cartellini

Il fallo di Manolas su Correa intorno al 69' ha acceso gli animi in Napoli - Lazio. Non tanto in campo, quanto sulle panchine. Con l'argentino ancora a terra, c'è stato un acceso confronto tra Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso, con quest'ultimo particolarmente arrabbiato. I due non si sono risparmiati a parole, riporta Massimo Ugolini di Sky Sport, al punto che il tecnico della compagine partenopea sarebbe arrivato quasi alle mani con un componente della panchina biancoceleste. Calvarese ha riportato la pace estraendo una serie di cartellini. Ammoniti i due tecnici, Mario Rui e Immobile, tutti per proteste.

