Napoli - Lazio, F. Ruiz: "Abbiamo preso un gol dal niente, questa gara è troppo importante"

Immobile, con il suo 36esimo gol in campionato, ha pareggiato i conti aperti da Fabian Ruiz. Al momento al San Paolo, Lazio e Napoli stanno pareggiando 1-1.

Proprio lo spagnolo che gioca in casa si è esposto davanti le telecamere di Sky Sport al termine del primo tempo dicendo: "Abbiamo preso un gol dal niente, dobbiamo fare meglio nel secondo tempo. Sappiamo che contro il Barcellona sarà importante, ma anche questa lo è essendo l'ultima di campionato in casa". Ci sono ancora 45 minuti di gioco per la squadra di Inzaghi per portare a casa il risultato.