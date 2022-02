Napoli, Mertens non ha dubbi: “Con la Lazio non possiamo sbagliare”

TUTTOmercatoWEB.com

Il Barcellona stravince 4-2 al Maradona ed elimina il Napoli dall'Europa League. Dries Mertens, uno dei senatori dello spogliatoio partenopeo, ha provato a spiegare la sconfitta di questa sera ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'attaccante belga che pensa già alla sfida di campionato contro la Lazio: "Peccato, oggi era una bella giornata con stadio pieno e grande atmosfera. Loro poi hanno fatto una grande partita. Noi non eravamo al nostro livello, ma non dobbiamo abbassare la testa e pensare già alla grande partita di domenica. Non è il carattere, spesso sono i tanti cambi dei giocatori, gli infortuni e tante cose. Non ci possiamo allenare sempre a grandi livelli, ma io so che questo gruppo è forte e cosa può fare. E' una giornata dura, ma dobbiamo dormire tranquilli e non possiamo sbagliare la chance con la Lazio. Dobbiamo imparare da queste partite, ci sono molti giovani che non hanno giocato tante di queste partite in carriera. Dobbiamo ripartire subito e pensare alla Lazio"