Napoli, Mertens sempre più lontano: gli azzurri virano su Correa

RASSEGNA STAMPA - Mancano pochissime ore e poi il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà. Il belga, miglior marcatore della storia del club partenopeo, non ha trovato l'accordo con De Laurentiis per il prolungamento. Offerta troppo bassa per il 14 che negli ultimi anni ha incantato e fatto sognare i tifosi azzurri come ci erano riusciti in pochi. Nato a 30 km da Bruxelles ma adottato dai napoletani, 'Ciro' è arrivato alla fine della sua miglior esperienza in carriera. Da domani sarà libero di firmare con un nuovo club. Intanto il Napoli si copre e sonda il terreno per il possibile sostituto di Mertens. Come riporta Il Mattino, l'ultima idea degli azzurri è l'ex Lazio Joaquin Correa. Con l'arrivo di Lukaku, e quello possibile di Dybala, il Tucu rischia di scivolare nelle gerarchie di Inzaghi e dunque potrebbe accettare una nuova destinazione. L'ostacolo più importante resta quello economico. L'Inter lo ha riscattato dal club biancoceleste per circa 30 milioni e non vorrebbe fare minusvalenza. Difficile però che De Laurentiis sborsi la quella cifra. L'affare potrebbe chiudersi intorno ai 20/25 milioni.