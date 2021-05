Napoli, Milan e Juventus vanno in Champions se...: tutti i possibili scenari

Si preannuncia una 38ª giornata di Serie A di fuoco in cui scopriremo finalmente chi, insieme a Inter e Atalanta, si qualificherà ai gironi di Champions League. Ci sono tre squadre nel giro di un punto che sperano di qualificarsi. Solo due tra Milan, Napoli e Juventus giocheranno la massima competizione europea il prossimo anno. La situazione di classifica dice che i partenopei e i rossoneri hanno ancora il destino nelle proprie mani. Entrambe a quota 76 punti, basta una vittoria per centrare l'obiettivo. Insigne e compagni giocheranno con il Verona mentre gli uomini di Pioli in trasferta contro l'Atalanta. Situazione diversa per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri, impegnati a Bologna, devono vincere e sperare in un mezzo passo falso di una delle altre due. Di seguito tutte le possibili combinazioni dell'ultima giornata.

IL MILAN VA IN CHAMPIONS SE...

- Vince con l'Atalanta

- Pareggia con l'Atalanta e una tra Napoli e Juve non vince.

- Perde con l'Atalanta e la Juve non vince.

IL NAPOLI VA IN CHAMPIONS SE...

- Vince con il Verona

- Pareggia con il Verona e la Juve non vince.

- Pareggia con il Verona e il Milan perde.

- Perde con il Verona (massimo con 9 gol di scarto e la Juve pareggia (anche in caso di ko del Milan).

LA JUVE VA IN CHAMPIONS SE...

- Vince e una tra Milan e Napoli non vince.