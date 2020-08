Napoli, Petagna positivo al Covid-19: il provvedimento del club

L'attaccante del Napoli Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Lo fa sapere lo stesso club partenopeo tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, specificando che il calciatore è stato esaminato dopo la riscontrata positività del fratello, che è al momento asintomatico e che osserverà il periodo di quarantena, non partendo quindi in un primo momento per il ritiro a Castel di Sangro: "Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra".

