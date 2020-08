Lazio, inizia la nuova stagione: test conclusi per Strakosha e Milinkovic - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - Adesso i biancocelesti, dopo essersi sottoposti al test per il Covid-19, stanno abbandonando il centro sportivo di Formello. Segue i compagni Milinkovic.

Lazio, anche Milinkovic conclude i test - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.55 - Luis Alberto, Vavro, Radu e Strakosha hanno concluso i test e hanno appena abbandonato il centro d'allenamento. Anche Bastos, Acerbi e Immobile hanno già lasciato il Training Center.

Lazio, Luis Alberto a Formello - VIDEO

Lazio, test conclusi per Strakosha - VIDEO

Lazio, anche Vavro lascia il centro d'allenamento - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Al centro d'allenamento della Lazio arrivano anche Luiz Felipe, Leiva e Jony.

Lazio, Leiva arriva a Formello - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - A gran velocità entrano nel centro sportivo di Formello Immobile, Lukaku e Patric. Il direttore sportivo Igli Tare è già all'interno del Training Center di Formello. Subito dopo, arrivano a destinazione anche Lazzari, Parolo e Kiyine.

L'arrivo di Parolo - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Dopo qualche minuto è il turno di Danilo Cataldi, seguito da Gonzalo Escalante, primo calciatore acquistato nel corso dell'attuale sessione di calciomercato. Proveniente dall'Eibar, l'argentino è pronto a iniziare la sua esperienza nell Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Uno dopo l'altro anche il resto della squadra fa il proprio ritorno al Training Center di Formello: dopo Acerbi, arriva Djavan Anderson e Armini.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Dopo Simone Inzaghi, iniziano ad arrivare anche i primi calciatori. Il primo è Francesco Acerbi.

Si aprono i cancelli di Formello, una nuova stagione sta per iniziare. Il primo ad arrivare è stato Simone Inzaghi: il tecnico ritroverà i suoi calciatori, ma gli allenamenti dovrebbero ripartire da sabato. Tra oggi e domani invece verranno svolti tamponi e test sierologici per accertarsi che nel gruppo squadra non ci siano positivi al Covid-19.

