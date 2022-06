Nations League, pari tra Islanda e Albania: 90’ per Hysaj

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la Nations League con la seconda giornata, tra le squadre che si sono affrontate oggi anche Islanda e Albania. Un buon inizio per i ragazzi di Edy Reja che hanno sbloccato il risultato, portandosi in vantaggio dopo soli 30’ dal calcio d’inizio grazie alla rete di Seferi. Non si è fatta attendere molto la reazione degli avversari, nei primi minuti del secondo tempo è Thorsteinsson a trovare la rete del pareggio riaprendo di fatto la partita che però prosegue senza troppe emozioni. Al triplice fischio il tabellino segna 1 a 1, per gli albanesi la speranza di una vittoria è rimandata alla prossima gara. 90’ in campo per il difensore biancoceleste, di Strakosha invece nemmeno l’ombra. Il portiere non era presente neanche in panchina.

