Lazio, gli ex Stendardo e Parolo si allenano insieme. Lulic invece... - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parolo, Lulic e Stendardo sono a Coverciano. Gli ex Lazio sono nel quartier generale della FIGC per seguire il corso da allenatore Uefa A. Pur non avendo giocato insieme, tra i tre c'è grande sintonia. Su Instagram sono infatti molte le Story in cui sono insieme e si punzecchiano. L'ultima l'ha postata l'avvocato che, dopo le lezioni, è andato a correre con l'ex centrocampista. All'appello manca l'eroe del 26 maggio: "Dopo 8 ore di lezione 6 km con Parolo. Mentre Lulic si riposa in camera".