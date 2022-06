Cagliari, corsa a tre per la panchina: c'è anche un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Il Cagliari riparte dalla Serie B e lo farà con una nuova guida tecnica. Dopo la deludente stagione culminata con la retrocessione, l'esonero di Mazzarri e l'arrivo di Agostini. Il club sardo sta cercando il nome giusto per la panchina del prossimo anno. In pole ci sono tre nomi. Il primo è quello di Filippo Inzaghi che ha rescisso con il Brescia ed è libero di cercarsi una nuova avventura. In lista anche Fabio Liverani che di recente ha allenato Parma e Genoa. Infine, come riporta Sky Sport, è stato fatto anche il nome di Daniele De Rossi, attualmente collaboratore di Mancini nello staff della Nazionale.