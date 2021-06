Nazionale, Belotti tra animali e compagni: "Immobile? Un panda. Invece Acerbi..." - VIDEO

Alla vigilia della partita contro la Svizzera, per stemperare l'ansia tra gli azzurri è stato organizzato un gioco con Andrea Belotti per protagonista. All'attaccante del Torino è stato chiesto di associare gli animali proposti ai compagni di squadra. Il bomber, davanti alla figura di un panda, ha fatto il nome di Immobile: "Sì, Ciro è un bonaccione". Nessun dubbio sul leone: "Mi viene in mente un solo giocatore, ed è Francesco Acerbi. Nello spogliatoio lo chiamiamo tutti così". Poi è stato il turno di aquila e gazzella, rispettivamente Raspadori e Spinazzola. Di seguito il video con tutti i componenti del gruppo di Mancini:

