Prandelli consiglia la Lazio: “Prendi Jovetic, ha ancora tanta voglia”

Stevan Jovetic può diventare un uomo mercato. Il montenegrino, giunto in scadenza di contratto con il Monaco, è finito nel mirino di diversi club tra cui Lazio e anche Atalanta. Dal prossimo 30 giugno, l'ex Manchester City si libera a parametro zero e cercherà una nuova avventura in giro per l'Europa. Cesare Prandelli, allenatore di Jovetic alla Fiorentina dal 2008 al 2010, ha parlato ai microfoni del Messaggero: "Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic, perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi. Sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni"