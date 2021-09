Nazionale, due centrocampisti lasciano il ritiro: non ci saranno con la Lituania

L'Italia continua a perdere pedine. Dopo Meret e Mancini, anche Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti hanno lasciato il ritiro di Coverciano per problemi fisici. I due centrocampisti non sono al top della condizione e, in via precauzionale, faranno rientro ai rispettivi club di appartenenza. Né il numero 7 della Roma né il metronomo del PSG prenderanno parte alla terza partita della Nazionale contro la Lituania, in programma mercoledì sera è valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.