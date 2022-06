Nazionale, l'analisi di Cristante: "Lavoriamo al 100%, dobbiamo solo ritrovare la chimica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della sfida tra Italia e Germania di Nations League, Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del centrocampista della Roma: "In questi 11 mesi c'è stata una grandissima delusione di mezzo, anche volendo ce la siamo portata dietro nella gara con l'Argentina. Bisognerebbe sempre resettare dopo una gara così grande, ma non è sempre facile. La più grossa differenza è stata lì. Abbiamo voglia di ripartire, sono partite difficili e lo sappiamo, ma sappiamo anche di essere un'ottima squadra. Qui lavoriamo sempre al 100%, al massimo, dobbiamo solo ritrovare quella chimica che ci aveva contraddistinto, tutto lì".

SVOLTA - "Quest'anno penso di aver fatto un'ottima stagione, giocare certe partite all'Europeo ti dà un'autostima maggiore che poi ti aiuta durante il campionato. Le partite europee alzano l'asticella, più se ne hanno nelle gambe più il livello di un giocatore cresce. Che Germania mi aspetto? Sono fortissimi. Dobbiamo disputare una grande partita, è l'unica soluzione contro una squadra così forte. Dobbiamo iniziare questo nuovo percorso, dobbiamo ripartire da lì".

QUESTIONE DI MAGIA - "La magia arriva col duro lavoro e con le vittorie, non ci sono altre soluzioni. Abbiamo tanto tempo per arrivare alla prossima importante competizione, ripartiamo dalla Nations League e dobbiamo fin da subito lavorare forte per poi mettere in campo tutto ciò che proviamo a Coverciano. Solo così possono tornare le vittorie che aiutano sempre a stare meglio".

