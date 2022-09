Nazionale, Vicario e quel premio a Coverciano: il motivo è commovente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

Sono giorni di allenamento, preparazione sia atletica che psicologica a Coverciano. Davanti all'Italia ci sono Inghilterra e Ungheria da affrontare per gli azzurri e il ct Roberto Mancini in Nations League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è una storia davvero emozionante da raccontare, quella tra un bambino e un portiere della Nazionale. Milan ha provato sulla sua pelle gli orrori che la guerra in Ucraina sta provocando, adesso i suoi occhi sono senza lacrime ma quel che ha passato insieme a sua mamma lo segnerà per sempre. Il piccolo ucraino e Hanna, sono fuggiti da Dnipro in fuga trovando riparo nella casa ospitale di Guglielmo Vicario. Ecco perché, il primo giorno a Coverciano per il portiere dell'Empoli è stato un momento indimenticabile. Vicario ha infatti ricevuto una seconda maglia, dopo quella della Nazionale, diventando ambasciatore di gentilezza nello sport e nella vita. L'estremo difensore è stato premiato per il suo gesto solidale dall’Ussi Toscana e dall’Associazione Cor et Amor, «Milan ha appena iniziato la scuola, la sua prima media. Sono felice di quanto sta vivendo. Mi segue con affetto, soprattutto quando gioco, in ogni mia parata» ha spiegato Guglielmo.