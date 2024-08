New York! Volo + hotel da € 1033...con colazione inclusa e 4 notti!

Volo diretto + hotel a Manhattan con colazione da € 1.033€ !

❄New York invernale! Voli A/R diretti + 4 notti in Hotel 4* a Manhattan con colazione!

Assicurazione medica e visti esta inclusi

Da ROMA Fiumicino

09.11 - 13.11 - 1.290€

16.01 - 20.01 - 1.054€

23.01 - 27.01 - 1.033€

06.02 - 10.02 - 1.044€

13.02 - 17.02 - 1.164€

WE ❤ NY! Con questa offerta potete davvero prenotare un viaggio indimenticabile a New York, con volo diretto e soggiorno al bellissimo Hotel Edison.

Prevede voli a/r DIRETTI e il soggiorno con colazione inclusa in un fantastico hotel 4 stelle, l'Hotel Edison, situato in una posizione strategica nel cuore di Manhattan. Questo hotel elegante e confortevole si trova a pochi passi dalla centralissima ed iconica Times Square, offrendo un accesso rapido e facile a tutte le principali attrazioni della città. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile occasione, cosa aspettate ? Prenotate oggi stesso e preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile nella città che non dorme mai! Quote a disponibilità limitatissima....affrettatevi

Per info e prenotazioni scrivere o chiamare al numero Whatsapp: +393921443383

VIAGGI SENZA PENSIERI

Ci troviamo in Via della Liberazione 102 , 00048 Nettuno, zona grattacielo! 069853020