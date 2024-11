Neymar raggiunge Felipe Anderson? Il Palmeiras: "Non siamo un centro medico"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Palmeiras o Santos, questo è il dilemma per Neymar? A quanto pare no, meglio un ritorno romantico nella sua ex squadra, come ribadito dalla presidente dei Verdão: "Neymar non verrà al Palmeiras. Questo club non è un centro medico", ha dichiarato Leila Mejdalani Pereira riferendosi chiaramente alla condizione dell'attaccante brasiliano reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore e del menisco sinistro. "Voglio qualcuno che possa giocare immediatamente, domani, se l'allenatore volesse. Non accetterò un giocatore che non è pronto a giocare. Andrà al Santos", ha ribadito. Chi sognava quindi una reunion con Felipe Anderson dovrà farsene una ragione, ma non è escluso per Neymar un futuro in Brasile.

L'apertura per un possibile ritorno in patria e dunque alla sua ex squadra è arrivata dal numero uno del Santos Marcelo Teixeira, il quale ha parlato della situazione di Neymar in un’intervista riportata recentemente da CNN Brasile: "Non abbiamo ancora deciso la rosa per le competizioni del 2025. Non possiamo fare previsioni ipotetiche sul suo arrivo. Se dovesse rescindere il suo contratto, se diventasse libero, siamo tutti consci del legame con la sua famiglia e con l’atleta. Monitoriamo, seguiamo la situazione e abbiamo un progetto concreto di cui abbiamo già discusso alcune volte. Continueremo a farlo". A quanto pare l'avventura del brasiliano in Arabia Saudita è ormai al termine dopo un periodo tormentato dai problemi fisici.