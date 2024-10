Nizza, Boga: "Ho bei ricordi dell'Olimpico. Lazio? Mi piaceva Luis Alberto..."

Alla vigilia di Lazio - Nizza, l'esterno Jeremie Boga è intervenuto in conferenza stampa insieme al mister dei francesi Franck Haise. Queste le sue parole: "Ho giocato qui cinque anni, conosco la Lazio e la rispettiamo perché conosciamo le loro qualità. Siamo qui però per fare la nostra partita e portare a casa i tre punti. Infortuni? A livello fisico sto bene, anche se non al 100%. Io porto la mia esperienza e le mie qualità. Olimpico? Ho bei ricordi, ma non ci influenzerà tanto il tifo. Ho seguito la Lazio, hanno sempre avuto giocatori forti e fatto un bel calcio. Il più forte che hanno avuto era Luis Alberto che però non è più qua. Ho giocato in tanti campionati, sono tutti diversi. In Francia c'è più corsa, in Italia più tattica. Se sono stato vicino alla Lazio? In Italia alla fine tornato, sono qua (ride, ndr.)".