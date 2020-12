Nuovo Covid / Il virus è in Italia: a Roma il primo positivo. Germania: "Vaccini efficaci"

È stata sequeziata in Italia la prima variante del nuovo "Covid". Il virus, più facilmente trasmissibile del precedente, è arrivata in Italia. Il genoma della nuova versione del "Covid" è stata sequenziata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. A Roma quindi il primo paziente, una persona convivente di un'altra rientrata dal Regno Unito con un volo atterrato a Fiumicino. Entrambi i soggetti sono in stretto isolamento. La Germania ha comunicato che però non c'è nessuna evidenza che faccia pensare che i vaccini già pronti non siano efficaci anche sulla mutazione del primo Covid.