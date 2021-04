Nuovo decreto covid: dal 26 aprile tante riaperture in zona gialla, ma il coprifuoco resta alle 22

Il Consiglio dei Ministri ha votato il nuovo decreto che scatterà il prossimo 26 aprile. Tante le novità soprattutto per le zone gialle, dove ci sarà un sensibile allentamento delle misure. Resta il coprifuoco nazionale alle 22, nonostante la Lega abbia spinto per spostarlo alle 23 non votando il decreto per protesta dopo il no ricevuto. Riaprono bar e ristoranti a pranzo e a cena, ma la sera solo a patto che abbiano tavoli all'aperto (i locali al chiuso dovranno aspettare il primo giugno). Riaprono le scuole (in zona rossa con presenza tra il 50 e il 75%), mentre sono consentite le visite a casa di parenti e amici fino a un massimo di quattro persone (prima il limite era di due, ndr). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOVITà DEL DECRETO

