Oddi: "Acerbi - de Vrij? La Lazio ci ha guadagnato..."

Parma nel mirino, la Lazio scenderà in campo domenica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: “Il recupero di Lukaku è una buona notizia, ho grande stima del belga. Se tornasse ai suoi livelli sarebbe un valore aggiunto. Jony stesso non mi è dispiaciuto, la Lazio può permettersi qualche cambio rispetto alla formazione titolare senza andare in apprensione. Acerbi- De Vrij? La Lazio ci ha guadagnato. Il 'Leone' non deve imparare niente dall'olandese, e poi, anche umanamente credo ci sia un bel divario. Non bisogna mai sottovalutare questo aspetto”.