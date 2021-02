Oddi: "Lazio, con Torino e Bologna possibile punteggio pieno"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare dei prossimi impegni della Lazio: "Il Torino è con l'acqua alla gola, giocheranno per salvarsi ma sono in grande difficoltà. Sono una squadra allo sbando, non giocano proprio. La gara più difficile è quella con il Bologna. Fare 4 punti in queste due gare non sarebbe un dramma, ma la Lazio può fare punteggio pieno. Con il Bayern? Sul 4 a 0 ho detto basta, speriamo non peggiori la situazione".