Olanda, lo Sparta Rotterdam si rialza: prima vittoria per Durmisi

Prima vittoria per Riza Durmisi con la maglia dello Sparta Rotterdam. Dopo i quattro gol presi la settimana scorsa in casa del Feyenoord, la squadra olandese si rialza e batte 1-0 il Willem nello scontro salvezza. A decidere la sfida è una rete al minuto 59 di Namli. Primi tre punti per l'esterno danese arrivato dalla Lazio con il suo nuovo club. La situazione di classifica non è però delle migliori con lo Sparta al penultimo posto a -4 dalla zona salvezza.