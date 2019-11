Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Ceo è Vincenzo Novari

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha scelto il suo Ceo. Sarà Vincenzo Novari, come deciso all'unanimità nella riunione presso gli uffici del ministero per le Politiche giovanili e lo Sport. Presenti il ministro Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gian Pietro Ghedina. Novari, nato a Genova nel 1959, laureato in Economia aziendale ed ex amministratore delegato di 3 Italia, ha battuto gli altri due candidati Tom Mockridge e Alberto Baldan.