Omicidio Floyd, l'agente Chauvin condannato: i dettagli

OMICIDIO FLOYD - Derek Chauvin è colpevole dell'omicidio di George Floyd, l'afroamericano morto in seguito a un controllo della polizia dello scorso 20 maggio 2020. Il tribunale di Washington ha ritenuto colpevole l'ex agente che ha tenuto il ginocchio premuto sul collo dell'uomo per oltre 9 minuti. Il poliziotto è stato ritenuto colpevole dalla giuria dei tre capi di accusa (omicidio colposo in seguito ad aggressione, omicidio preterintenzionale e condotta pericolosa). Il giudice nei prossimi due mesi stabilirà la sentenza con Chauvin che rischia fino a 40 anni di carcere. La famiglia dell'uomo si è detta soddisfatta e ha ricevuto la chiamata del presidente Biden subito dopo la sentenza.

