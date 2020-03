Padovan: "La Lazio riprende ad allenarsi? Popolo di indisciplinati. Ma che fretta c'è?"

Giancarlo Padovan, noto giornalista sportivo, ha criticato la decisione della Lazio (e di altri club di Serie A) di far tornare in campo i propri calciatori. Riprendere gli allenamenti, con un mese e mezzo di stop a disposizione, non ha senso - dice. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Il coronavirus ha colpito più il Nord che il Sud, quindi da una parte capisco le società di centro-sud vogliose di riprendere gli allenamenti. Ma non le capisco alla luce della decisione dell'UEFA di ieri: gli Europei sono stati rinviati, non c'è fretta. Non hanno capito che anche i calciatori si ammalano? Poi è rischioso portare in giro un giocatore asintomatico, ma infetto. Io aspetterei almeno tutto marzo. Lecce, Napoli e Lazio vogliono riprendere da lunedì? Non le giustifico, ma le capisco. Ci sono meno casi nel centro-sud, però il decreto vale per tutto il Paese. Siamo un popolo indisciplinato, noi italiani, lo dimostrano le 40.000 denunce in 7 giorni per chi è uscito di casa senza un valido motivo"

SPADAFORA: "BASTA ATTIVITA' ALL'APERTO"

SERIE A, ECCO QUANDO TORNANO AD ALLENARSI LE ALTRE

TORNA ALLA HOMEPAGE