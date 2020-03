Serie A, non solo la Lazio: ecco quando si allenano le altre

L'annuncio di ieri della Lazio ha creato non poche polemiche. Gli allenamenti al centro sportivo di Formello riprenderanno il 23 marzo, e stavolta la decisione sembra definitiva. Ma il club biancoceleste, finito sotto attacco per questo da parte di diversi esponenti del calcio, non sarà l'unico a riprendere. Anche Napoli, Lecce, Milan e forse il Torino, lunedì da programma rientreranno in campo. Il giorno dopo toccherà al Sassuolo, mentre il Cagliari ha fissato la ripresa per il 21 marzo, salvo ripensamenti. Ecco tutte le date dei rientri al momento decise dai club di Serie A.



Juventus (ad oggi 3 aprile)

Lazio (23 marzo)

Inter (ad oggi 3 aprile)

Atalanta (ad oggi 3 aprile)

Roma (3 aprile)

Napoli (23 marzo)

Milan (23 marzo)

Verona (sospesi a tempo indeterminato)

Parma (26 marzo)

Bologna (sospesi a tempo indeterminato)

Sassuolo (24 marzo)

Cagliari (21 marzo)

Fiorentina (sospesi a tempo indeterminato)

Udinese (3 aprile)

Torino (tra 23 marzo e 3 aprile)

Sampdoria (sospesi a tempo indeterminato)

Genoa (sospesi a tempo indeterminato)

Lecce (23 marzo)

Spal (sospesi a data da destinarsi)

Brescia (28 marzo)

