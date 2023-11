PAGELLE Lazio - Roma: Patric e Romagnoli tengono, Guendouzi energico

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Una sola parata su Karsdorp, poi trascorre una serata "tranquilla". Nessun intervento delicato o complicato.

LAZZARI 6,5: Ora è un fattore a cui Sarri non rinuncia, riesce a controllare la zona e attaccare la fascia fino in fondo. Applicato e determinato.

PATRIC 7: Prova di un'intelligenza disarmante. Sempre posizionato bene col corpo, sempre coi tempi giusti, provando a non far mai girare gli attaccanti della Roma. Lukaku se ne va una volta solo per il mismatch fisico.

ROMAGNOLI 6,5: Gioca di astuzia ed esperienza, lui e Patric dovevano arginare una delle coppie d'attacco più pericolose dell'intero campionato. Il muro rimane in piedi.

MARUSIC 6,5: Concede a Karsdorp la chance a inizio gara, poi si riprende e non sbaglia più nulla. Fa sentire i tacchetti e il fisico, è preziosa pure l'ultima chiusura prima del cambio.

Dall'81' HYSAJ sv

GUENDOUZI 6,5: Ci mette tutta l'energia possibile, tra compagni stremati e problemi fisici è quello che ha più forza per tentare gli assalti nei minuti conclusivi. Nel primo tempo aveva regalato al Mago un pallone d'oro all'indietro.

CATALDI 6: Rilanciato a sorpresa nel derby, l'anno scorso vissuto per due volte su livelli top. È una partita a scacchi in cui ogni giocata, in quel ruolo, rischia di comprometterla, più che risolverla. Si bada al sodo, esce quando le energie cominciano a mancare.

Dal 65' VECINO sv: Entra e riesce subito, forse per colpa di quel tiro da fuori (problema muscolare).

Dal 75' ROVELLA 6: Un buon recupero su Bove, era entrato da pochissimi minuti dall'ingresso.

LUIS ALBERTO 6: Colpisce l'incrocio, avrebbe regalato alla storia dei derby uno dei gol più belli degli ultimi 20 anni. Invece alla lunga non riesce a regalare ai compagni i suoi soliti passaggi.

FELIPE ANDERSON 6: Deve coprire l'intera corsia, trovare lo spunto e aiutare Lazzari dalla sua parte. Pochi spunti, esce coi crampi, pure la vigilia era stata affaticata.

Dall'82' KAMADA sv

IMMOBILE 6: Non ha mai l'occasione per colpire, deve reggere da solo il peso dell'attacco contro i tre centrali di Mourinho. La fatica si fa sentire soprattutto nel secondo tempo.

PEDRO 6: Dà la scossa dopo il quarto d'ora di sofferenza iniziale. Si fa vedere, si accentra, prova ad accelerare. La Roma riesce a contenerlo.

Dal 65' ISAKSEN 6: Mezz'ora scarsa (compreso recupero), prova a sgusciare in dribbling, sono quasi sempre situazioni individuali, non accompagnate dal resto della squadra.

ALL. SARRI 6: Partiva senza Zaccagni indisponibile e gli infortuni in corsa gli complicano pure i cambi. Il pareggio è giusto, la classifica non può di certo soddisfare.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 6 (Celik sv), Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 6,5 (Renato Sanches sv), Spinazzola 6; Dybala 6 (Azmoun 6), Lukaku 5,5. All.: Mourinho 6.

