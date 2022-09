Paglia: “Sozza? Sarri ha fatto benissimo. La Lazio merita tutela”

TUTTOmercatoWEB.com

Le dichiarazioni di Sarri dopo la gara col Napoli continuano a essere al centro dei dibattiti. Tante sono le personalità che si sono espresse in merito e a queste, si aggiunge anche Guido Paglia. L’ex capo della comunicazione e delle relazioni esterne della Lazio ha analizzato la vicenda nel corso del suo intervento ai microfoni di New Sound Level: “Sarri ha fatto benissimo. L’errore di Sozza era evidente e anche l’arroganza, per questo Sarri ha protestato. Io critico la società, vedo sempre che gli altri quando parlano vengono aiutati sia per i club sia per i media. Questo non accade per la Lazio. Se ci fossero stati quelli dell’altra sponda ci sarebbero state giornalate su giornalate. Il complotto è che ci sono difese di serie a e di serie b, vedo giocatori che mandano a quel paese arbitri che continuano a stare zitti. Secondo me Sarri ha fatto benissimo, era un momento determinante quello. Il Napoli ha giocato certamente meglio, ma quello era un momento di svolta. Cosa rischia? Penso che arrivi solo la multa, ma non mi meraviglio di nulla e sarebbe la conferma che effettivamente ci sono figli e figliastri. Complotto? Devono mettere le cose in chiaro. La Lazio è una società che merita di essere tutelata esattamente come tutte le altre. Proprio perché è l’inizio bisogna dire ‘Ci siamo anche noi’”

MERCATO - "Sono soddisfatto. Sarri pensa di poter trasformare Cancellieri come ha fatto con Mertens. Da questo punto di vista c’è solo da dargli fiducia. Se la Lazio non dovesse avere il rendimento che tutti ci auguriamo, la colpa sarà dell’allenatore che non è riuscito a plasmare questo gruppo che ha indicato e ottenuto”

CAMPO - “Non mi piace il fatto che Milinkovic non sia ancora in forma. Sappiamo benissimo che per la struttura fisica che ha, entra in forma più lentamente e in questo inizio gli ho visto sbagliare delle cose sciocche. È ancora al 50%. Il colpo di tacco nessuno lo mette in dubbio, ma non ha quella continuità che noi siamo abituati a vedere. Anche la squadra ne risente del suo non essere in forma. Due cose mi piacciono: una è Provedel che mi ha colpito molto e poi Romagnoli, che oltre ad essere un grande giocatore è un tocco di lazialità di cui avevamo bisogno"

TURNOVER - "Mi aspetto un turnover, ma non massiccio anche perché a novembre il campionato si interrompe e ci sarà tempo per riposare. Maximiano? Non lo farei esordire perché nel momento in cui hai trovato un portiere che ti dà garanzie perché lo devi mettere da parte. Ci sarà tempo e occasione per Maximiano, se dovesse commettere poi un altro errore rischi di bruciarlo per il campionato. Io non ho alcuna fretta, ho fiducia nell’allenatore”

