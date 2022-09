FORMELLO - Lazio, chance Maximiano. Pedro out, Cancellieri spera

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Quanti dubbi per Sarri. Forze da risparmiare e risultato da centrare: sono le due esigenze che accompagnano la vigilia con gol Feyenoord. Davanti il tecnico deve rinunciare a Pedro, ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Lo spagnolo ha saltato anche la rifinitura di oggi. Davanti, ai lati di Immobile, i soliti Felipe Anderson e Zaccagni a meno che non venga lanciato dal primo minuto sulla fascia destra Cancellieri, tornato in gruppo dopo aver smaltito l’attacco influenzale. Ieri aveva saltato la seduta coi compagni. Le perplessità maggiori sono comunque a centrocampo. Cataldi è squalificato con il Verona, per questo è di nuovo in vantaggio su Marcos Antonio e potrebbe essere sfruttato in Europa League. I ballottaggi riguardano tutte le mezzali: Milinkovic, Luis Alberto, Vecino e Basic.

SCELTE. Il croato non gioca dall’inizio dall’esordio con il Bologna, durato una manciata di minuti per l’espulsione immediata di Maximiano, pronto a un’altra chance dopo quel debutto shock. Sarri sulla mediana potrebbe risparmiare il Sergente e schierare il Mago nella formazione titolare, le riflessioni sono in corso. In difesa verso un turno di riposo Romagnoli, oggi in Paideia per un controllo di routine. Patric potrebbe essere affiancato da Casale, i due sono stati testati insieme negli ultimi due giorni. Sulle fasce solo uno tra Lazzari e Marusic, probabilmente sarà l’ex Spal a riposare in vista della prossima di campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Magro, Marusic, Gila, Romagnoli, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Milinkovic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.