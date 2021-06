Pandev e il primo incontro con Mourinho: "Mi ero liberato dalla Lazio da mezz'ora..."

Intervistato da CronacheDiSpogliatoio.it, Goran Pandev ha parlato del primo colloquio con Mourinho. Incontro avvenuto a pochissimo dalla risoluzione con la Lazio: "Mi ricordo che ero fuori rosa alla Lazio, abbiamo risolto la causa e mi sono liberato dalla Lazio. Dopo mezz’ora dallo svincolo, mi hanno chiamato: ‘Devi venire all’Inter, sono Mourinho, devi venire da noi’. Gli ho detto ‘Mister ma come faccio a giocare? C’è Eto’o, c’è Milito, sono stato fuori rosa 6 mesi, non ho fatto una partita, non voglio venire là così…’. Mi ha detto: ‘Se tu stai bene e meriti giochi’. Lui è uno molto sincero, ti fa sentire importante anche se giochi poco. Noi eravamo un gruppo molto forte ma è tutto merito suo perché ha creato una famiglia. Anche se non eravamo i più forti abbiamo vinto la Champions".

