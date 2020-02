Parma, Gervinho verso il reintegro: la situazione in vista della Lazio

Sembrava ormai destinato a lasciare il Parma, invece la situazione è completamente cambiata. Come riporta Tuttomercatoweb.com Gervinho va verso il reintegro nei prossimi giorni. Prima il mancato trasferimento in Qatar, poi le offerte rifiutate (alcune dal club, altre dal calciatore) da Russia, Brasile e Stati Uniti, hanno agevolato un ricongiungimento tra le parti. In più ci sarebbero anche le scuse di Gervinho al tecnico Roberto D'Aversa ad ammorbidire le posizioni.

LA LAZIO - Al netto degli sviluppi delle ultime ore, rimane il comunicato ufficiale di martedì del Parma che imponeva a Gervinho allenamenti differenziati "a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana". Il reintegro a partire da domenica contro la Lazio rimane comunque molto difficile per i tempi strettissimi. Il ds Faggiano sta lavorando in questo senso, ma la squadra e l'allenatore attendono altri passi di Gervinho verso di loro.