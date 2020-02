Parma, infermeria piena: D'Aversa senza attaccanti in vista della Lazio

Dopo due giorni di riposo concessi da mister D'Aversa, ieri il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio. Non arrivano notizie confortanti per i crociati, che ora devono fare i conti anche con l'infortunio di Gagliolo, il quale ha svolto un lavoro differenziato a causa di una contusione costale. I problemi principali però riguardano il reparto difensivo, dove D'Aversa non potrà contare su Cornelius, Kulusevski (lavora ancora a parte), Inglese (stagione finita) e Gervinho (ceduto all'estero). Contro la Lazio, dovrebbe guidare l'attacco il neo acquisto Caprari, nel tridente con Siligardi e Kurtic.

