Parma, Cornelius salta la Lazio: il report dell'allenamento

La Lazio affronterà il Verona domani, poi domenica sarà impegnata al Tardini contro il Parma. Il club ducale sul sito ufficiale ha pubblicato il report dell'allenamento di oggi: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con possessi palla, un lavoro aerobico ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Gaston Brugman, Riccardo Gagliolo e Vincent Laurini hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato e terapie. Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo piriforme: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Assente, in permesso, Bruno Alves. Domani, mercoledì 5 febbraio, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Al termine della seduta, alle 14.15, si svolgerà nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio un appuntamento stampa con Gianluca Caprari".

FORMAZIONE - D'Aversa ha la coperta corta in avanti. Oltre a Inglese (infortunato di lungo corso), Cornelius salterà la Lazio, Gervinho dopo il caos trasferimento a Dubai si allena a parte, dal 1' potrebbe partire Caprari. Kukca e Kurtic possibili nel tridente in attesa di notizie su Kulusevski, che sarà monitorato giorno per giorno. Per il resto pochi dubbi e Brugman in vantaggio su Barillà a centrocampo.

