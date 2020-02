Parma - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

PARMA - LAZIO - Ripartire, senza un attimo di tregua. Dopo lo 0-0 contro il Verona, La Lazio di scena a Parma cercherà la vittoria per continuare a rimanere agganciata al duo di testa formato da Juventus e Inter. La gara contro i Ducali di D'Aversa è in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così il Tardini di Parma, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Lazio - Verona, le pagelle dei quotidiani

Parma - Lazio, l'arbitro della gara

Clicca qui per tornare all'homepage del sito