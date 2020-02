Parma - Lazio, Kucka alla Nainggolan: “Vargognatevi” - FOTO

Due trasferte simili per risultato finale, uguali per i punti (3) a fine partita. E per le polemiche. Cagliari e Parma, prima Nainggolan e ora Kucka. Se al tempo il centrocampista dei sardi si era lamentato senza cognizione di causa per i 7' minuti di recupero - da regolamento c'erano tutti -, questa volta è il collega gialloblu a cadere in errore. “Vargognatevi” scrive in una stories di Instagram in riferimento al presunto rigore non fischiato per l'intervento di Acerbi su Cornelius. Sicuramente è facile sfogarsi, ottenere facili consensi aizzando la polemica, mentre è più complicato dare una sfogliata al regolamento. Come accettato dallo stesso D'Aversa all'incontro con gli arbitri, quando l'arbitro fischia un fallo (interrompendo di fatto l'azione) il Var non è autorizzato richiamarlo per giudicare un intervento successivo. Questo è quanto successo tra Acerbi e Cornelius, con l'attaccante parmense che prima spinge il centrale di Inzaghi - qui Di Bello fischia - e poi subisce un possibile fallo da rigore. Tutto vano, inutile parlarne: il gioco era fermo.

