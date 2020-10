Paura per Luca Toni: rapinato mentre era in casa con i figli

Brutto episodio quello accaduto nella notte tra giovedì e venerdì all'ex calciatore azzurro Luca Toni. Tre malviventi si sono infatti introdotti in casa sua, armati e con il volto coperto, mentre era con i suoi figli. Tanto spavento e molti oggetti preziosi per il loro valore affettivo portati via: "La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze dell ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via; la vigilanza non si è accorta di nulla. Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento", queste le parole di Toni in un post su Instagram.

