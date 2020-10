FORMELLO - Lazio, dubbio Milinkovic: scalda i motori Akpa Akpro

Tempi stretti, a Formello la seduta odierna è già quella di rifinitura verso il Bologna. Inzaghi deve fare i conti con gli impegni ravvicinati e valutare diverse situazioni. La prima è quella che riguarda Milinkovic-Savic. Il serbo è uscito dolorante dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund per un colpo ricevuto all'anca. Oggi ha svolto un differenziato ma non si è allenato con il resto del gruppo. Per questo scalda i motori Akpa Akpro, l'ex Salernitana sta vivendo un momento magico, ha segnato il suo primo gol in biancoceleste e ora viaggia verso una possibile maglia da titolare in caso di forfait del serbo, al fianco di Leiva e Luis Alberto. Inzaghi ha recuperato Lazzari ed Escalante, che oggi hanno confermato i progressi svolgendo nuovamente l'intera seduta con il resto dei compagni. Entrambi viaggiano verso la convocazione, ma non verranno rischiati dal primo minuto.

LE ALTRE SCELTE - In porta potrebbe toccare per la prima volta a Pepe Reina, che esordirà con la maglia della Lazio, facendo rifiatare Strakosha. In difesa potrebbe essere confermata la linea difensiva vista col Borussia con Patric, Luiz Felipe centrale e Acerbi centro-sinistra. Il brasiliano però ha chiuso la sfida di Champions con i crampi, per questo rimane in ballottaggio con Hoedt. La sgambata mattutina di domani sarà decisiva. Conferme sugli esterni per Marusic a destra e Fares a sinistra. Davanti Immobile è sicuro di una maglia, si giocano un posto in tre invece Correa, Muriqi e Caicedo, con l'argentino in vantaggio su tutti. Solo le prossime ore scioglieranno questi ultimi dubbi. Lulic ha svolto quest'oggi un differenziato con Fonte. Il recupero del capitano procede secondo la tabella di marcia.



LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.