Pelé dimesso, sui social è felice: "Sto vivendo momenti di pace" - FOTO

Buone notizie per Pelé. La leggenda brasiliana dopo aver annunciato le sue dimissioni dall'ospedale nel quale era sottoposto a un ciclo di chemioterapia per un tumore al colon, adesso appare sorridente sui social per augurare buone feste a tutti: "Oggi spero che stiate vivendo momenti di amore, pace e unione, proprio come me. Buon Natale amici miei", ha scritto Pelé sotto l'immagine nella quale è abbracciato alla moglie Marcia Aoki.