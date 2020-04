Perinetti: “Vazquez perfetto per la Lazio. E alla ripresa...”

Ai microfoni di TMW l'ex ds del Genoa Perinetti ha parlato di Lazio: "Vazquez? È la squadra più adatta alle sue caratteristiche. Non so cosa ne pensi Tare che ritengo la Cassazione, ma il modo di giocare della Lazio si sposa con le caratteristiche di Vazquez. La Lazio ha giocato un calcio importante. È stato il più bel campionato degli ultimi anni, purtroppo è fermato da questa triste situazione del Coronavirus. Alla ripresa ci saranno delle incertezze, si vedrà un altro campionato. Non si sa come riprenderà. Ogni squadra sarà una sorpresa".