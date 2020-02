Perù, morti 8 tifosi del Barcelona. Caicedo: "Notizia straziante" - FOTO

Tragedia in Perù: un autobus che trasportava alcuni tifosi del Barcelona Sporting Club, squadra ecuadoriana, è finito fuori carreggiata finendo in una scarpata profonda diversi metri. Per otto persone non c'è stato nulla da fare. I tifosi stavano tornando in Ecuador dopo la trasferta a Lima contro lo Sporting Cristal. Immediato il messaggio di solidarietà di Caicedo, anche lui ecuadoriano, su Twitter: "Notizia straziante quella dei tifosi del Barcelona morti in Perù. Le mie condoglianze a ogni familiare delle vittime".

