Lazio - Inter, il ct dell'Argentina osserva: Scaloni vuole vedere il vero Correa

C'è anche il duello Correa-Lautaro nel match dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Una sfida tutta argentina: osservati speciali del ct Lionel Scaloni, che vedrà con maggiore attenzione la partita della sua ex squadra. "Pensavo che potesse far bene per quanto ha costruito negli ultimi anni, però sinceramente non pensavo che potesse competere con Inter e Juve: ora deve credere allo Scudetto". Un estratto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei. Il tecnico della nazionale albiceleste ha ammesso di seguire il Tucu e di tenerlo in considerazione: lo conosce dai tempi del Siviglia, anche se finora le chiamate sono arrivate col contagocce.

