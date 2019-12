Petrelli: “Sorpreso da questa Lazio. E su Immobile...”

La vittoria della Supercoppa italiana ha addolcito il Natale di tutti i tifosi della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Petrelli: “La Lazio ha meritato di vincere la Supercoppa contro la Juventus, è stata più incisiva dei bianconeri, si è vista in campo una bella squadra, organizzata, messa bene, un bello spot per il calcio italiano: si vedono squadre allo stesso livello, o quasi, della Vecchia Signora. I biancocelesti sono stati migliori nella voglia di vincere, il gruppo di Inzaghi è in condizione, molti elementi della rosa stanno al 100% delle proprie potenzialità. Non credevo che la Lazio riuscisse a battere due volte la Juventus in quindici giorni, temevo il valore della compagine di Sarri. Immobile? Si muove, crea spazi, fa sponda, aiuta gli altri nel penetrare in area: ora non sta trovando la rete con regolarità, ma presto tornerò a segnare. Non ci poniamo di certo il problema. Caicedo rappresenta una validissima alternativa".