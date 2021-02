Pino Capua: "La Lazio se la giocherà fino alla fine. Musacchio? Sembra un veterano"

Pino Capua, intervenuto sulle frequenze di RadioSei, ha commentato il momento in casa biancoceleste: "Ho vissuto la scorsa stagione con la consapevolezza che la Lazio avesse vinto lo Scudetto. era la squadra che meritava di più e che giocava meglio di tutte. Adesso gli uomini di Inzaghi si stanno confermando e stanno andando molto bene. Dopo qualche scivolone a inizio campionato come Sampdoria, Udinese e Verona, le cose sono tornate a posto. Sono stra convinto che se la giocheranno fino in fondo per la Champions. Musacchio? È un altro Reina. Lo spagnolo ha fatto tutto quello che mancava per lo spogliatoio biancoceleste. Ha compattato il gruppo dentro e fuori. Il difensore argentino è simile. Ha un'esperienza assoluta. Per come è entrato a Bergamo, sembra uno che veste la maglietta della Lazio dal ritiro di inizio stagione, invece è arrivato due giorni fa. Si è integrato bene e mi piace molto".