Pioli: "Alla Lazio c'erano certe situazioni... È il mio rimpianto"

Con Stefano Pioli la Lazio ha sfiorato l'accesso ai gironi di Champions League, uscendo nel preliminare contro il Bayer Leverkusen. Quella Lazio della stagione 2014-2015 incantava i suoi tifosi per bellezza di gioco e continuità di risultati, peccato solo che l'anno successivo la magia si era già spezzata. L'ex tecnico biancoceleste ricorda quella sua parentesi a Roma: "Tra Lazio, Fiorentina e Inter sono sicuro di avere delle responsabilità solo per l'avventura in biancoceleste - confessa a SportWeek -. È il mio rimpianto, perché il primo anno giocammo in maniera fantastica. Con l’esperienza che ho oggi avrei gestito in maniera diversa certe situazioni dentro la squadra. Non intervenni in maniera giusta per risolverle".

