Lazio, Cucchi: "Serata storta, poche idee e poca concretezza

Per la seconda volta consecutiva la Lazio perde in casa dopo lo sforzo della Champions: prima con l'Udinese e oggi con il Verona. I biancocelesti non sono riusciti ad imporsi e hanno subito l'intelligenza tattica degli scaligeri. Attraverso il suo account Twitter, Riccardo Cucchi ha commentato la prestazione della squadra di Inzaghi: "Serata storta per la Lazio. Poche idee, poca concretezza, troppi errori dietro, specie senza Acerbi. Ma sarebbe un errore non considerare la partita del Verona. Grande dinamismo, corsa continua, pressing a tutto campo. Squadra davvero ben organizzata".

